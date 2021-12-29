Играть в казино Slot V – авторизация в клубе и преимущества регистрации By Danielle Puceta Tweet Email Print

Играть в казино Slot V – авторизация в клубе и преимущества регистрации Tweet Email Print

Казино Slot V – лицензионная площадка с проверенными автоматами, гарантированными выплатами и регулярными бонусами для всех игроков. Для доступа ко всем функциям и автоматам казино, новому игроку нужно создать профиль на сайте по ссылке онлайн.

Она возможна следующими способами: классическим, по электронной почте, и через соцсети. После открытия учетной записи в Slot V казино вход в персональный кабинет осуществляется даже без указания логина и пароля. В будущем вход нужно выполнить тем же способом, что и при регистрации в казино.

Кому необходима регистрация на сайте Slot V

Прежде всего создание аккаунта потребуется тем, кто собирается делать ставки в казино Slot V на деньги и выводить деньги на собственную карту или онлайн-кошелек. Кроме возможности играть в слоты на свои деньги, после входа в казино игрокам доступны следующие возможности:

пополнение баланса и получение выплат удобным способом;

получение бонусов, фриспинов, бонусных кодов;

мини-игра «Колесо Фортуны»;

получение части от проигранной суммы (кешбэк-программа);

ставки в турнирных слотах;

получение дополнительных наград в рамках программы лояльности (бонусы, множители, деньги, баллы).

В платном режиме пользователи сайта смогут получить солидный джекпот онлайн-казино Slot V. Кроме того, после авторизации на сайте и пополнения баланса гемблеры могут начинать игры из категории «Live-казино».

Как пройти регистрацию и зайти в личный кабинет

Чтобы создать аккаунт в клубе Slot V, следует только зайти на сайт или зеркало нажать «Новый акккаунт» вверху главной страницы сайта. Высветится регистрационная форма, в которой необходимо заполнить всего два поля (e-mail и пароль для авторизации), подобрать валюту баланса и согласиться с правилами и условиями. В форме регистрации можно вписать бонус-код (при желании).

При выборе валюты аккаунта на выбор доступны злотые, доллары, тенге, гривны, рубли, евро и еще 13 других вариантов. Подбор валюты, в которой у вас есть карта игрока или платежная система, позволит избежать дополнительных расходов в случае несовпадения валют.

Как только вы закончите регистрацию, нужно будет актуализировать электронную почту. Чтобы сделать это, зайдите на свою почту и кликнуть по ссылке из пришедшего от казино письма. Если в категории «Входящие» письма нет, проверьте нежелательную почту. Далее в профиле необходимо внести свои данные: номер телефона, фамилию, страну проживания, дату рождения, город, имя. Без верификации электронной почты и до конца заполненного профиля выводить выигрыши не получится.

Для быстрой авторизации предложен еще один способ – через учетную запись в соцсетях: Facebook, OK, Google, VK, Twitter, Mail.ru, Yandex. Определив самый удобный способ, следует отметить его логотип и согласиться на синхронизацию личной информации. Если потеряли пароль, можно открыть форму для его восстановления.

В аккаунт клуба Slot V вы сможете зайти с любого вашего устройства: планшета, смартфона, ноутбука, стационарного ПК. Сайт полноценно запускается в любом браузере на любом устройстве. Вход в личный кабинет с единым паролем и логином, повторно регистрироваться не придется. Благодаря продуманной оптимизации под разные размеры экранов упрощенная версия подходит для любых моделей, вне зависимости от версии ОС.