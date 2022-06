doblet i disse situasjonene. Ante er vanligvis den første innsatsen i en turnering, og mange pengespill bruker også anter. By Erin Thompson Tweet Email Print

Til tross for den ugunstige effekten på spillet, har blindspill i poker en viss strategisk verdi. De sørger for at spilleren som gjør den første innsatsen ikke får de beste kortene før neste budrunde. Derfor gir de en betydelig fordel fremfor førsteinnsatsspillere. Mens blindspill ikke brukes i alle pokerspill, er de en vanlig del av innsatsprosessen i mange av dem.

Blind høyninger

En blind høyning i poker er en taktikk som brukes til å gjøre en innsats uten å kjenne hånden til de andre spillerne. Strategien kalles ofte en “dark raise” og brukes ikke ofte. I poker, jo mer informasjon en spiller har om hånden, jo bedre avgjørelse vil den ta. Derfor bør en blind høyning kun brukes når de andre spillernes hånd ser svak ut. Hvis du spiller poker for moro skyld, bør du unngå blinde høyninger.

En blind høyning er et trekk der spilleren i big blind satser uten hjelp av kort. Det kan gjøres etter den første budrunden. Det er også mulig å høyne etter en flopp eller etter en høyning. Husk at høyning ikke betyr at du tar den aggressive spilleren personlig. Det handler om posisjon. Men hvis du er big blind, bør du alltid høyne før floppen.

Persienner

Diskusjonen om pokerblindstruktur bør også dekke push/fold-strategi. Mange tror at en tyveri bare utføres når en spiller har en hånd med lav verdi. Men i poker er en steal faktisk en høyning som er laget for å stjele en spillers blinds. Imidlertid har mange mennesker en tendens til å knytte eierskap til blinds i poker. Post-flop blind er et slikt eksempel. Her er noen ting du bør vurdere før du prøver å stjele.

Hvor mye penger du betaler for en blind avhenger av spillenivået. Når blindene er lave, har du kanskje ikke nok penger til å høyne eller kaste. Dette kan være farlig hvis du har en liten stabel. Aggressivt spill kan øke antallet sjetonger, men kan også føre til rask uttømming av stabelen din. Dermed bør du aldri spille med en stor stabel sammenlignet med blindnivået ditt. Alternativt, hvis du ønsker å øke trykket og vinne flere sjetonger, kan du alltid betale ekstra anter