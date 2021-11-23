canlı bahis tahminleri 19 By Danielle Puceta Tweet Email Print

canlı bahis tahminleri 19 Tweet Email Print

İddaa Tahminleri

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Sitemiz ziyaretçi yada üyelerine de tavsiyemiz asla bu tür istekler talepler içerisine girmeyiniz. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi “Kelin merhemi olsa kendi başına sürer”. Süper ligin başlamasıyla her hafta ligimizden bahis tahminleri bu sayfada olacak. Süper ligin yaninda iddialı olduğumuz bir başka lig ise İngiltere Premier Ligi yine tutkunu olduğunuz bu lig hakkındaki güncel futbol tahminlerini takip etmenizi tavsiye ederiz. Yazımızın devamında Türk casino paribahis giriş sitelerinde bulunan oyunlardan bahsedeceğiz.

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Maçın akışına bağlı olan canlı bahislerde durgun ve belirsiz gibi görünen maçlardan uzak durmak gerekir çünkü bu tip karşılaşmalarda her an herşey olabilir. Maçın daha çok orta sahada oynandığını ve fazla gol şansının oluşmadığını fark ederseniz ilk yarıya veya maç bitimine beraberlik olarak bahis yatırabilirsiniz. Tabii bahis yatırmadan önce bazı kriterleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Mesela hangi takımın küme düşmeme savaşı verdiğini, futbolcuların sakatlıklarını ve kart cezalarını, son karşılaşmaların sonuçları, kulübün genel durumu gibi kriterler bu açıdan çok önemli.

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